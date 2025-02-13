В РФ кризис в экономике может начаться раньше, чем удастся обуздать инфляцию – Reuters

В РФ существенно возрастает вероятность сценария, по которому экономика может замедлиться до технической рецессии быстрее, чем удастся обуздать инфляцию.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные для внутреннего обсуждения правительством РФ.

Снижение цен на нефть, бюджетные ограничения и рост проблемной корпоративной задолженности входят в число ключевых экономических рисков, с которыми сталкивается Россия. Особое беспокойство вызывает возможное увеличение добычи нефти в США и странах ОПЕК.

Лидер Кремля Путин и высокопоставленные чиновники публично неоднократно восхваляли устойчивость российской экономики перед международными санкциями.

Однако документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, свидетельствуют о более широком спектре беспокойств. Их подготовили Министерство экономики и Центробанк для обсуждения 4 февраля на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Вероятность сценария, при котором замедление экономики до технической рецессии произойдет значительно быстрее, чем снижение инфляции, существенно возрастает", - говорится в докладе Минэкономики.

Справка. Техническая рецессия - это экономическое состояние, когда ВВП страны снижается два квартала подряд по сравнению с предыдущими.

В документе также указано, что высокие процентные ставки сдерживают кредитование и инвестиции, что угрожает перспективам экономического роста России.

"Нехватка инвестиций сейчас - это низкие темпы роста ВВП через два-три года", - отмечается в докладе.

И Минэкономики, и Центробанк указали на риск снижения цен на нефть, что может создать проблемы для федерального бюджета.

Центробанк подчеркнул "значительный риск" падения нефтяных цен в случае активного наращивания добычи в США, а также отметил, что резервные мощности стран ОПЕК в настоящее время близки к рекордным и эквивалентны объему экспорта российской нефти.

"Бюджетные ограничения в следующие 5-10 лет могут быть жестче, чем кажется сейчас", - говорится в оценке Центробанка относительно возможного влияния снижения нефтяных цен.

Напомним:

Лидер Кремля Владимир Путин все больше беспокоится из-за проблем в военной экономике России, именно тогда, когда Дональд Трамп активно призывает к завершению войны в Украине.