У РФ очікують банківську кризу: прогноз прокремлівських економістів

У Росії зростає ймовірність системної банківської кризи, попередили експерти близького до влади аналітичного центру ЦМАКП.

Про це пише The Moscow Times.

Під такою кризою вони розуміють виконання хоча б однієї з трьох умов:

частка проблемних активів перевищує 10% активів банківської системи;

"набіг на банки" - клієнти та вкладники забирають значну частку коштів з рахунків;

вимушена реорганізація значної (понад 10%) частини банків або масштабна (понад 2% ВВП) докапіталізація банків (щоб запобігти колапсу).

Поки що жодна з умов системної банківської кризи не виконується, але багато що вказує на її високу ймовірність.

ЦМАКП називає ситуацію, що склалася, "резонансом" кількох негативних сигналів і тенденцій, що вказують на посилення макрофінансових ризиків.

Це зростання проблемних і безнадійних боргів у банків, недавній сигнал про високий ризик "втечі вкладників", а також посилення сигналів про ризики затяжної системної банківської кризи й рецесії в російській економіці.

ЦМАКП здебільшого пов'язує це з жорсткою грошово-кредитною політикою в Росії та нестабільністю на глобальних ринках. Про проблеми свідчить зростання попиту на реструктуризації, що визнава і Центробанк РФ. Регулятор зафіксував сплеск реструктуризацій у березні - на початку квітня: 2,3 трлн руб.

За оцінкою рейтингового агентства АКРА, цього року проблемними можуть стати кредити в розмірі 20% капіталу банківської системи, або 3,7 трлн руб.

Нагадаємо:

Три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів звернулися до Міністерства фінансів Італії з пропозицією купити російські активи UniCredit із великою знижкою.