Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості

Альона Кириченко — 15 травня, 14:40
У Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості
Getty Images

У міжнародному Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".

"рф має відповісти за скоєні руйнування. Тепер у Реєстрі збитків з’явилася окрема категорія для нежитлової нерухомості — задокументуйте збитки від пошкоджених гаража, прибудинкових приміщень чи складу та зробіть перший крок до отримання майбутніх компенсацій", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заяву А3.2 "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна" потрібно подати на порталі "Дія".

"Навіть якщо нерухомість у зоні бойових дій або документи не повні — ваша заява важлива", – наголосили в "Дії".

Нагадаємо:

В березні уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків.

Українці подали через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії, понад 20 тисяч заявок.

Дія збитки

збитки

У Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості
РФ присудили відшкодувати 913 мільярдів українським громадянам та бізнесу
В Україні з'явиться Система обліку немайнової шкоди: що вона передбачає

Останні новини