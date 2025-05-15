У Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості

У міжнародному Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".

"рф має відповісти за скоєні руйнування. Тепер у Реєстрі збитків з’явилася окрема категорія для нежитлової нерухомості — задокументуйте збитки від пошкоджених гаража, прибудинкових приміщень чи складу та зробіть перший крок до отримання майбутніх компенсацій", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заяву А3.2 "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна" потрібно подати на порталі "Дія".

"Навіть якщо нерухомість у зоні бойових дій або документи не повні — ваша заява важлива", – наголосили в "Дії".

Нагадаємо:

В березні уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків.

Українці подали через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії, понад 20 тисяч заявок.