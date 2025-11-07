У прифронтовій Харківщині замовили траву для футбольного поля за завищеними цінами

Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області оголосило тендер на 1 млн грн на закупівлю 924 кв. м штучної трави для мініфутбольного поля.

Про це передає Харківський антикорупційний центр та пишуть "Наші гроші".

Аукціон відбувся 3 листопада, зараз триває визначення переможця – ТОВ "Топ Юніті".

Вартість одного квадратного метра штучної трави за пропозицією "Топ Юніті" може становити 960 грн з ПДВ. Якщо з якоїсь причини цю пропозицію відхилять, то перемога перейде наступній фірмі ТОВ "Про-Спорт-Буд", чия пропозиція ще на 10% дорожча.

При цьому Центральний міський стадіон у Миколаєві у вересні 2025 року придбав 924 кв. м штучної трави по 470 грн за кв. м без ПДВ (виключно для порівняння – по 564 грн за кв. м із ПДВ). Це майже вдвічі дешевше ніж збирається замовити Лозова. Технічні характеристики штучної трави в Миколаєві ідентичні з технічними вимогами у Лозовій.

В інтернет-магазинах штучну траву для футбольного поля CCGrass Nature D3 40 мм продають по 500-589 грн за кв. м.

У грудні 2024 року комунальне підприємство "Міський футбольний клуб "Металург" у Запоріжжі замовляв "Топ Юніті" штучну траву Mundal 5014 (Китай) для футбольного поля по 495 грн за кв. м із ПДВ.

Як прокоментували в управлінні освіти, молоді та спорту Лозівської міськради, закупівля штучної трави була спланована за технічними характеристиками, які відрізняють її від інших більш бюджетних варіантів, зокрема за такими, як: збільшена щільність ворсу, збільшена його товщина, збільшена кількість стібків на 10 см. довжини, збільшена стійкість до ультрафіолетового випромінювання, наявність вторинної латексної підкладки та збільшеним терміном служби газону – понад 7 років.

"Також штучна трава повинна мати сертифікат FІFA та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Очікувана вартість штучної трави включає в себе послуги доставки за адресою вказаною замовником", – пояснили в управлінні.

Управління освіти з 2016 року очолює Вікторія Урванцева. Із 2015 року мером Лозової є Сергій Зеленський.

Київська "Топ Юніті" зареєстрована у 2022 році та належить Світлані Чернєвій. Вона також володіє "Фьорст Флоор" разом із киянами Євгеном Єлісєєвим та Сергієм Лук'яненко.

