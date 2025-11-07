Українська правда
На Харківщині аварійні відключення світла після російського обстрілу

Володимир Тунік-Фриз — 7 листопада, 11:33
У Лозовській громаді Харківської області росіяни поцілили у обʼєкти критичної інфраструктури, в результаті чого на території запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

"В результаті ворожої атаки у Лозівській громаді – аварійне знеструмлення. Переводимо об'єкти критичної інфраструктури на альтернативне живлення. Медичні заклади працюють без змін. Відкриті пункти обігріву", – зазначив Зеленський.

Росіяни почали обстрілювати місто близько 10:30 7 листопада.

Нагадаємо:

У ніч на 7 листопада Одещина зазнала чергового удару ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетики.

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

