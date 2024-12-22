Недоступність держреєстрів знижує можливість банків видавати кредити – “Інтерфакс Україна”

Недоступність деяких держреєстрів через російську кібератаку негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити.

Про це повідомив Національний банк України у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"На роботу Національного банку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття ними нових рахунків і видачу нових кредитів", - Зазначили у НБУ.

Нацбанк нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення держреєстри також були недоступні, у зв'язку з чим центробанк надавав банківській системі роз'яснення щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах, керуючись якими банківська система працювала до середини червня 2022 року.

У НБУ зазначити, що там наразі готують аналогічний лист.

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Нагадаємо:

У пʼятницю 20 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Кібератака на держреєстри України готувалась кілька місяців, однак в СБУ сказали, що не можуть розказати деталі про її підготовку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.