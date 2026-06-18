У Львові відкриють офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу

У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk – угоду про його створення підписали під час Норвезько-Українського бізнес-форуму.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу — виходити на норвезький ринок", – пояснив він.

"Львів став брамою в Україну для норвезького бізнесу", – процитував міський голова Вегарда Грослі Веннесланда, державного секретаря уряду Норвегії.

У Львові зустрілися представники бізнесу, урядових структур та інвесторів з Норвегії.

Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією.

"Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачать Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці", – зазначив міський голова.