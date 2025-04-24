У Львові може зрости вартість проїзду в громадському транспорті
Львівська міська рада винесе на обговорення з громадськістю нові тарифи на проїзд в громадському транспорті.
Про це повідомила пресслужба міськради.
Зазначається, що рада не підтримала підняття вартості проїзду в громадському транспорті до 32 грн, яке вимагали перевізники раніше.
Натомість місто виноситиме на консультації з громадськістю таку пропозицію:
- готівкова оплата залишиться без змін – 25 грн;
- при оплаті банківською карткою — з 15 грн до 20 грн;
- для власників LeoКарт — з 13 грн до 17 грн;
- для студентів — знижений тариф по ЛеоКарт становитиме 8,5 грн.
Таким чином, місто залишає незмінним найдорожчий спосіб оплати – готівку, якою користується 7% пасажирів.
Водночас 30 різних категорій пільговиків, зокрема учасники бойових дій, школярі, люди з інвалідністю 1 та 2 груп, й надалі користуватимуться громадським транспортом у Львові безоплатно з персоналізованою пільговою карткою ЛеоКарт.
Крім цього, у місті зберігається безоплатна пересадка для власників ЛеоКарт — можливість змінити транспорт протягом 40 хвилин без додаткової оплати.
Новий тариф винесуть для громадського обговорення найближчими днями.
Нагадаємо:
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