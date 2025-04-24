У Львові може зрости вартість проїзду в громадському транспорті

Львівська міська рада винесе на обговорення з громадськістю нові тарифи на проїзд в громадському транспорті.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Зазначається, що рада не підтримала підняття вартості проїзду в громадському транспорті до 32 грн, яке вимагали перевізники раніше.

Натомість місто виноситиме на консультації з громадськістю таку пропозицію:

готівкова оплата залишиться без змін – 25 грн;

при оплаті банківською карткою — з 15 грн до 20 грн;

для власників LeoКарт — з 13 грн до 17 грн;

для студентів — знижений тариф по ЛеоКарт становитиме 8,5 грн.

Таким чином, місто залишає незмінним найдорожчий спосіб оплати – готівку, якою користується 7% пасажирів.

Водночас 30 різних категорій пільговиків, зокрема учасники бойових дій, школярі, люди з інвалідністю 1 та 2 груп, й надалі користуватимуться громадським транспортом у Львові безоплатно з персоналізованою пільговою карткою ЛеоКарт.

Крім цього, у місті зберігається безоплатна пересадка для власників ЛеоКарт — можливість змінити транспорт протягом 40 хвилин без додаткової оплати.

Новий тариф винесуть для громадського обговорення найближчими днями.

Нагадаємо:

Київська міська рада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників.