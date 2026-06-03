Міноборони виступило проти житлової забудови впритул до аеропорту "Львів"

Міністерство оборони виступило проти житлової забудови впритул до аеропорту "Львів": у відомстві вважають, що така забудова може створити ризики для безпеки польотів та обмежити майбутній розвиток летовища.

Про це з посиланням на офіційний лист МОУ повідомляє Львівська міська рада.

Ідеться про наміри будівництва багатоквартирних будинків у Сокільниках, неподалік приаеродромної території.

У оборонному відомстві вважають, що така забудова може створити ризики для безпеки польотів та обмежити майбутній розвиток летовища. Також нові житлові квартали опиняться в зоні підвищеного шуму від роботи аеропорту.

Перший заступник міністра оборони України Олексій Вискуб повідомив, що міністерство "всебічно підтримує недопущення забудови приаеродромної території Державного підприємства "Міжнародний аеропорт „Львів" імені Данила Галицького", як стратегічно важливого об'єкту".

За його словами, аеродром Львів, є аеродромом цивільної авіації та має статус аеродрому спільного використання цивільною та державною авіацією.

"Враховуючи завдання, які виконуються на аеродромі Львів повітряними суднами державної авіації та стосуються питань обороноздатності держави, гуманітарної та військової логістики, Міноборони також зацікавлене в розширенні його спроможностей", — йдеться у відповіді Міноборони.

У відомстві додали, що підтримують збереження земель Сокільницької сільської ради вільними від житлової забудови, як резервної території для розвитку аеропорту, розширення аеродромної інфраструктури та можливості використання в інтересах сил безпеки та оборони держави.

"Вважаємо, що зазначені питання можливо розглянути в межах компетенції Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України та Державної авіаційної служби України", — зазначив Вискуб.

Львівська міська рада нагадує, що виступає проти цих планів, адже масштабне будівництво біля злітної смуги може негативно вплинути на роботу аеропорту та його перспективи.

"Наразі навколо проєкту тривають судові спори, а аеропорт оскаржує зміни до генерального плану Сокільників", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Львівська обласна військова адміністрація 24 квітня підписала з аеропортом та владою Сокільників меморандум про співпрацю та врегулювання спірних питань розвитку територій, прилеглих до міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Міський голова Львова Андрій Садовий різко розкритикував таке рішення, вважаючи, що у документі йдеться про забудову житлом території, яка межує з летовищем.