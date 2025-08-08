В июле украинцы купили рекордное количество электромобилей

По итогам июля суммарный объем сегмента электромобилей составил 9,7 тыс., что на 9,8% больше, чем было в июне текущего года, и на 41,1% больше относительно прошлогодних показателей июля-2024.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

"9716 электромобилей суммарно - это исторический рекорд объемов для нашего рынка, и основных драйверов здесь три: подорожание топлива на АЗС, общая тенденция роста интереса к электромобилям (которая состоит из улучшения их характеристик и уменьшения рыночных цен), а также приближение растаможки с НДС, которое запланировано на 1 января 2026 года", - говорится в исследовании.

Последний фактор, вероятно, сейчас наиболее активно побуждает автомобилистов пересаживаться на электромобили, потому что уже через несколько месяцев они подорожают почти на треть, считают аналитики.

По их мнению, рост объемов в этом сегменте продолжится и в дальнейшем, как раз из-за приближения возврата НДС на растаможку электроавто, далее же (со следующего года) следует ожидать некоторой паузы, проседания, продолжительностью несколько месяцев, а затем - выхода на условное статистическое плато.

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таковых 53%, или 5154 шт. Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 31%, количество - 3010 шт.

Новые электроавто заняли 16% в своей группе, а в количественном измерении это 1552 шт., и что снова поднимает планку для этого подсегмента, ведь это новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей, подчеркнули аналитики.

По их данным,вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

Внутренние перепродажи: +9,4% (в июле по сравнению с июнем), +38,8% (в июле по сравнению с июлем 2024-го)

Импорт подержанных: +9,7%, +38,1%

Импорт новых: +11,2%, +58,0%.

По информации аналитиков,по состоянию на конец июля в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 178 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек - 173,2 тыс. Грузовиков на электротяге 3,7 тыс., также есть несколько электробусов (8 шт.), и почти 1,1 тыс. единиц различной мототехники.

Больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla - 19,9%, хотя с начала "электромобилизации" и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 19,4%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,8%, отмечают эксперты.

Напомним:

В июле 2025 года средняя стоимость зарядки электромобиля через сетевую ЭЗС в Украине составляла 360 грн за 100 км пробега, при условии потребления 20 кВт-ч на 100 км.