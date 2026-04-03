У Києві подорожчає евакуація авто: яким буде новий тариф

Cтоличні приватні перевізники з 15 квітня планують змінити вартість транспортування евакуйованих авто через підвищення цін на пальне.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Йдеться, що мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспорту становитиме 1 680 грн.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов підкреслив, що тариф на такі послуги не є державно регульованим, тому його встановлюють безпосередньо компанії, що здійснюють транспортування.

Зазначається, що новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування ТЗ повною масою до 2 000 кг, якщо евакуацію виконує Нацполіція.

За даними КМДА, після підвищення вартість евакуації у столиці залишатиметься однією з найнижчих серед великих міст України:

у Дніпрі – від 2 110 до 2 410 грн;

у Львові – від 1 862 до 2 638 грн.

Йдеться, що у 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування. У середньому, на кожні 8 автомобілів, щодо яких вживались заходи реагування, лише один евакуювали.

У семи містах України почав працювати новий сервіс: штрафи за неправильне паркування з реєстру автоматично передаються на онлайн-сервіс державних послуг "Дія".