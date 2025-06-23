У Києві відремонтують міст біля метро "Осокорки", де виявили суттєві дефекти

У Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Збудований ще за часів СРСР шляхопровід перевірили пару років тому і виявили суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону. З нього ще у 2019 році сипався бетон.

Видання пише, що зволікання може привести до справжнього руйнування.

Основні будматеріали бетон і асфальт в кошторисі прописані по ринкових цінах. Однак кошторисна ціна арматури А400 різних діаметрів на рівні 38 800 грн/т перевищує прайсову ціну "Метінвесту" для Києва – 34 тис грн/т.

Не вдалось порівняти вартість мостових балок, яких у кошторисі прописано на 104 млн грн. Оскільки у відкритих джерелах відсутні дані про ціни таких виробів досить оригінальної конструкції.

Підряд отримало ТОВ "Укртрансміст", єдиним конкурентом було ТОВ "Ростдорстрой". Вони не сильно знизили ціну – лише на 1% від очікуваної вартості.

Рік тому саме ці дві фірми з такою ж мізерною знижкою розіграли 285 млн грн на ремонт мосту на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської у Києві.

Нагадаємо:

Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю, отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва.