У Києві головбух купила собі квартиру за незаконно перераховані 8 мільйонів компанії – поліція

У Києві головна бухгалтерка компанії, яка займається оптовою торгівлею, незаконно перерахувала собі понад 8,5 млн грн з рахунку товариства. Поліція оголосила жінці підозру.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у місті Києві.

Як встановило слідство, головна бухгалтерка, маючи доступ до фінансових ресурсів компанії, упродовж року вносила неправдиві дані до бухгалтерських документів і здійснювала несанкціоновані перекази коштів на підконтрольні рахунки:

"Ми встановили, що незаконно отримані гроші жінка витратила на придбання квартири у столиці та інші особисті витрати. Унаслідок її дій компанії завдано збитків на суму понад 8,5 мільйонів гривень", - розповів начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет

За вчинені дії підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

На Буковині за матеріалами ДБР судитимуть колишнього керівника управління Держгеокадастру за незаконну роздачу земель на 3,5 млн грн. Обвинувальний акт скеровано до суду.