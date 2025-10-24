У двох киян конфіскували контрабандні годинники та браслети на 12 мільйонів

У справі Бюро економічної безпеки конфісковано в дохід держави контрабандні швейцарські годинники та коштовні прикраси вартістю 12,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо двох жителів Києва, які нелегально ввозили в Україну предмети розкоші.

Слідство встановило, що фігуранти справи приховували ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах. Завозили контрабанду в Україну через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці. Відправляли товар з Варшави. Надалі контрабанду продавали за готівку або криптовалюту, без сплати податків.

Правоохоронці провели обшук в автобусі Варшава – Київ, який прямував на в'їзд в Україну. Виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Загальна вартість вилученого - 12,4 млн грн.

Підозрювані визнали свою провину.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів) скеровано до суду.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу, яка перевозила предмети розкоші через державний кордон України без сплати мита. У Києві організатори схеми продавали у власному магазині.

До складу групи входило 11 осіб, з яких п'ять – працівники АТ "Укрзалізниці", а також власники приватної компанії.