Тривала відбудова у Бучі: для багатоповерхівки замовили додаткових робіт на 30 мільйонів

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 27 червня уклала угоду з ТОВ "Трест КМБ-3" про капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вулиці Гмирі, 11/6 у Бучі за 30,29 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цей будинок пошкоджений внаслідок російської атаки у 2022 році.

Його капітальний ремонт із підсиленням несучих конструкцій замовили фірмі "Трест КМБ-3" ще у 2023 році за 86,63 млн грн, але згодом суму договору зменшили до 80,29 млн грн.

У грудні 2024 році також замовили додаткових робіт на 4,95 млн грн, однак пізніше суму зменшили до 4,42 млн грн.

Будинок відновлюють для 110 мешканців. Служба відновлення звітує про перебіг робіт. Пів року тому під подібним звітом кипіло обурення мешканців щодо темпів проведення робіт.

За нинішнім договором мають виконати оздоблення в житлових приміщеннях, передпокоях, тамбурах і коридорах, а також благоустрій території.

Видання пише, що кошторисні ціни будматеріалів вищі від роздрібних цін у магазинах.

"Трест КМБ-3" із села Білогородка Бучанського району Київської області володіє та керує Роман Іваненко ‒ депутат Білогородської сільради від партії "Європейська Солідарність".

До травня 2023 року засновником було АТ "ЗНВКІФ "Ю.Ді.Джи.", яке входить у групу родини колишнього нардепа від Партії регіонів Віталія Борта.

Іваненко є директором цього фонду, а також має частку в ТОВ "Стандарт Девелопмент", яке також входить до згаданої групи.

Нагадаємо:

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 2 липня за результатами тендеру замовила ТОВ "Українська будівнича компанія" будівництво багатоквартирного житлового будинку вартістю 258,50 млн грн.