На Київщині відбудують зруйновану росіянами багатоповерхівку: витратять чверть мільярда

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 2 липня за результатами тендеру замовила ТОВ "Українська будівнича компанія" будівництво багатоквартирного житлового будинку вартістю 258,50 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2026 року в Бородянці Бучанського району мають збудувати новий дев’ятиповерховий будинок на 270 людей із підземним паркінгом та укриттям по вул. Центральна, 353. Старий будинок за вказаною адресою був зруйнований у березні 2022 року внаслідок російського бомбардування. У листопаді 2022 британський художник Бенксі зробив на його руїнах малюнок гімнастки.

Роботи фінансуються із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Видання пише, що ціни на бетон та устаткування ринкові, водночас по деяких позиціях ціни не вказані, і ціни на частину будівельних матеріалів завищені.

"Разом з тим, розмір розрахункової зарплати будівельників виглядає заниженим. Тобто це завищення цін будматеріалів може піти на виплату зарплат у конвертах. У кошторис закладено середню зарплату робітника 19 087 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії трохи вищий – 20 355 грн, а середня зарплата за вакансіями в будівництві у Києві за даними Work.ua значно вища – 37 500 грн", - припускає видання.

ТОВ "Автомагістраль-Захід" запропонувало на тисячу гривень нижчу ціну, однак замовник відхилив його за неусунення недоліків за добу. Дорожчим конкурентом було ТОВ "Білдгруп", яке не знижувало ціну під час аукціону.

Нині «Українською будівничою компанією» з Ірпеня володіє та керує Сергій Кутовий з Луганщини.

Обов’язки керівника Служби відновлення Київської області виконує Василь Чернюк.

Нагадаємо:

У 2024 році у Бородянці на Київщині відновили зруйновний росіянами дитячий садок.