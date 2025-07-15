Длительное восстановление в Буче: для многоэтажки заказали дополнительных работ на 30 миллионов

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области 27 июня заключила соглашение с ООО "Трест КМБ-3" о капитальном ремонте многоквартирного жилого дома по улице Гмыри, 11/6 в Буче за 30,29 млн грн.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".

Этот дом поврежден в результате российской атаки в 2022 году.

Его капитальный ремонт с усилением несущих конструкций заказали фирме "Трест КМБ-3" еще в 2023 году за 86,63 млн грн, но впоследствии сумму договора уменьшили до 80,29 млн грн.

В декабре 2024 года также заказали дополнительных работ на 4,95 млн грн, однако позже сумму уменьшили до 4,42 млн грн.

Дом восстанавливают для 110 жителей. Служба восстановления отчитывается о ходе работ. Полгода назад под подобным отчетом кипело возмущение жителей относительно темпов проведения работ.

По нынешнему договору должны выполнить отделку в жилых помещениях, прихожих, тамбурах и коридорах, а также благоустройство территории.

Издание пишет, что сметные цены стройматериалов выше розничных цен в магазинах.

"Трест КМБ-3" из села Белогородка Бучанского района Киевской области владеет и руководит Роман Иваненко - депутат Белогородского сельсовета от партии "Европейская Солидарность".

До мая 2023 года учредителем было АО "ЗНВКИФ "Ю.Ди.Джи.", которое входит в группу семьи бывшего нардепа от Партии регионов Виталия Борта.

Иваненко является директором этого фонда, а также имеет долю в ООО "Стандарт Девелопмент", которое также входит в упомянутую группу.

Напомним:

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области 2 июля по результатам тендера заказала ООО "Украинская строительная компания" строительство многоквартирного жилого дома стоимостью 258,50 млн грн.