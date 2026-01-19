Від дизайнера до диспетчера: якими були найконкурентніші професії 2025 року

Якими були найбільш конкурентні професії минулого року

Найбільш популярними галузями серед тих, хто шукав роботу у 2025 році були PR, реклама і дизайн.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

В середньому серед найбільш конкурентних вакансій було 83 відгуки на одне оголошення.

Друге місце за конкурентністю займає менеджер інтернет-магазину: 70 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата становила 19 тис. грн;

Третє місце – копірайтер: 64 відгуки на 1 оголошення, медіанна зарплата становила 1 000 грн (оплата за годину або за проєкт);

Четверту позицію посіла вакансія оператора чату: 60 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата становила 16 750 грн;

На п'ятому місці були вакансії з категорії "Початок роботи/Студенти": 59 відгуків на 1 оголошення з медіанною зарплатою 16 750 грн;

Інші найконкурентніші галузі за версією дослідження:

менеджер по роботі з клієнтами: 45 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата 20 тис. грн;

пакувальник: 44 відгуки на 1 оголошення, медіанна зарплата 20 тис.грн;

оператор ПК: 42 відгуки на 1 оголошення, медіанна зарплата 18 500 грн;

промоутер: 41 відгук на 1 оголошення, медіанна зарплата 674 грн (часто розраховується подобово, або залежно від робочих годин);

контент-менеджер та SMM-менеджер: 41 відгук на 1 оголошення, медіанна зарплата 15 000 грн;

модель: 36 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата 1 750 грн (розраховується залежно від кількості робочих годин);

менеджер з продажу: 35 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата 22 500 грн;

диспетчер: 34 відгуки на 1 оголошення, медіанна зарплата 19 тис. грн;

різноробочий: 30 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата 20 тис. грн.

Нагадаємо:

В Україні торік на 36,8% зросла кількість людей, яким виплачували мінімальну зарплату, що свідчить про високий відсоток заробітних плат в тіні.

Уряд ухвалив проєкт Трудового кодексу, який має дати старт реформі ринку праці. Депутати розглянуть документ в першому читанні.