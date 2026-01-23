В Україні запустили проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій"

Уряд дав старт експериментальному проєкту, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Зазначається, що проєкт створює єдине цифрове середовище, де його учасники – роботодавці та працездатні особи – матимуть можливість всі ключові етапи трудових відносин здійснювати онлайн:

- пошук роботи;

- підбір персоналу;

- укладення трудового договору та його припинення;

- ведення особової справи працівника.

"Всі етапи трудових відносин – будуть цифровізовані. Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок "Дія".

Кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль "Обрій" ID із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO", – йдеться в повідомленні.

Як інформується, люди отримають доступ до вакансій, запропонованих системою, в тому числі за допомогою штучного інтелекту.

Перелік пропозицій роботи буде сформований за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії – від повної сумісності до 51%. Якщо цей показник буде менше, то система визначить кваліфікації, які потребують підвищення та запропонує навчання.

Крім того, людина через "Обрій" ID матиме можливість надсилати роботодавцю відгук на вакансію та відомості про себе, а також підписувати електронні документи з кадрових питань.

Роботодавець, у свою чергу, зможе керувати своїми обліковими даними, опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів, сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії, запросити кандидата на співбесіду.

Йдеться, що експериментальний проєкт передбачає добровільну участь як для роботодавців, так і для працівників. Це дозволить поступово впроваджувати цифрові інструменти та адаптувати їх до реальних потреб ринку праці.

Уряд планує, що Єдина цифрова система запрацює в жовтні 2026 року.

Нагадаємо:

Державна служба зайнятості за 10 місяців 2025 року отримала від роботодавців майже 400 тисяч пропозицій про працевлаштування, найбільш популярними були працівники у сфері торгівлі та послуг.