Корецький: Україна ризикує недоотримати значну частину допомоги від партнерів

Україна може недоотримати значну частину з 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів: потрібно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Раду, ще 17 законопроєктів слід внести якнайшвидше.

Про це розповів під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Україна може недоотримати значну частину з 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту та уряду", – зазначив він.

Щоб бюджет отримав ці кошти, потрібно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Верховну Раду та 17 законопроєктів, які мають бути внесені якнайшвидше.

"Уряд зі свого боку забезпечить виконання всіх 44 рішень до 1 листопада. Прошу депутатів, незалежно від політичних вподобань, також ухвалити всі необхідні законопроєкти", – запевнив Корецький.

Також він звернув увагу на дефіцит бюджету Сил оборони в розмірі 27 млрд доларів. За словами очільника уряду, він виник "через об'єктивне здорожчання війни, технологічні рішення, потребу в додатковому фінансуванні протиповітряної оборони та фінансове забезпечення наших воїнів".

"На всіх рівнях ведуться перемовини з міжнародними партнерами, щоб забезпечити екстрене фінансування цих потреб", – запевнив Корецький.

"Спільна та злагоджена робота над вирішенням проблем дає всі підстави надолужити недопрацювання та впоратися з новими викликами", – додав він.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

Керівництво Міністерства фінансів та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення перспектив розвитку економіки та проєкту держбюджету на 2027 рік.

Раніше повідомлялося, що уряд планує переглянути державний бюджет на 2026 рік через додаткову потребу у фінансуванні Сил оборони.