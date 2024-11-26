Трамп готується реформувати енергетичний ринок США: чого торкнуться зміни

Команда Дональда Трампа готує енергетичний план, який обіцяє стати одним із центральних елементів його політики одразу після вступу на посаду президента США.

Про це повідомляє Reuters.

Головним акцентом стане зняття обмежень на експорт ЗПГ, введених Байденом. Зокрема, планується схвалити проєкти, які раніше були заморожені через необхідність екологічних перевірок.

Зазначається що серед них — великі інфраструктурні об’єкти в Луїзіані, включно з CP2 Venture Global і Energy Transfer. Сполучені Штати залишаються найбільшим експортером ЗПГ у світі, і ці ініціативи покликані зміцнити їхні позиції на глобальному ринку, особливо на тлі зростання попиту в Європі після скорочення енергопостачання з Росії.

Щоб обійти тривалі бюрократичні процедури, Трамп має намір оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики. Це дасть змогу ухвалювати рішення без тривалих узгоджень із Конгресом та регуляційними органами.

Трамп також прагне розширити буріння нафтових свердловин. Очікується, що адміністрація прискорить процес видачі дозволів, скоротивши середній термін очікування, який за Байдена зріс до 258 днів порівняно зі 172 днями за Трампа. Планується збільшити продажі земель для видобутку нафти та газу, зосереджуючись на ділянках із високим потенціалом.

Серед основних пунктів плану — скасування податкових пільг для електромобілів і перегляд стандартів для "чистих" електростанцій. Такі зміни можуть значно вплинути на перехід США до екологічно чистої енергетики. Зокрема, Трамп планує реанімувати трубопровід Keystone XL, скасування якого стало одним із перших рішень Байдена на посаді президента. Однак реалізація цього проєкту потребуватиме значного часу та нових узгоджень із землевласниками.

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