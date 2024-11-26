Трамп готовится реформировать энергетический рынок США: чего коснутся изменения

Команда Дональда Трампа готовит энергетический план, обещающий стать одним из центральных элементов его политики сразу после вступления в должность президента США.

Об этом сообщает Reuters.

Главным акцентом станет снятие ограничений на экспорт СПГ, введенных Байденом. В частности, планируется одобрить ранее замороженные проекты из-за необходимости экологических проверок.

Среди них — крупные инфраструктурные объекты в Луизиане, включая CP2 Venture Global и Energy Transfer. Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером СПГ в мире и эти инициативы призваны укрепить их позиции на глобальном рынке, особенно на фоне роста спроса в Европе после сокращения энергоснабжения из России.

Чтобы обойти длительные бюрократические процедуры, Трамп намерен объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики. Это позволит принимать решения без длительных согласований с Конгрессом и регулирующими органами.

Трамп также стремится расширить бурение нефтяных скважин. Ожидается, что администрация ускорит процесс выдачи разрешений, сократив средний срок ожидания, который при Байдене вырос до 258 дней по сравнению со 172 днями при Трампе. Планируется увеличить продажи земель для добычи нефти и газа сосредоточиваясь на участках с высоким потенциалом.

Среди основных пунктов плана отмена налоговых льгот для электромобилей и пересмотр стандартов для "чистых" электростанций. Такие изменения могут оказать значительное влияние на переход США к экологически чистой энергетике. В частности, Трамп планирует реанимировать трубопровод Keystone XL, отмена которого стала одним из первых решений Байдена на посту президента. Однако реализация этого проекта потребует значительного времени и новых согласований с землевладельцами.

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