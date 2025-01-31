Агросектор став найбільшим платником акцизного податку

У 2024 році агросектор України став найбільшим платником акцизного податку серед виробників підакцизної продукції.

Про це сказав міністр агрополітики Віталій Коваль, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, до державного бюджету надійшло 105,2 млрд грн, з яких 85,9 млрд грн (81,7%) від виробленої в Україні аграрної продукції.

Найбільші категорії надходжень:

тютюнові вироби – 71 млрд грн (на 16,6% більше, ніж у 2023 році);

спиртні напої – 8,75 млрд грн (+8,9%);

виноробна продукція – 2,26 млрд грн (+20,3%);

пиво – 3,78 млрд грн (+5,1%);

спирт етиловий – 124 млн грн (на рівні 2023 року).

Крім того, 29 млрд грн акцизного податку надійшло з імпортованої підакцизної аграрної продукції.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених товарів.