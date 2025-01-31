Агросектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога

В 2024 году агросектор Украины стал крупнейшим плательщиком акцизного налога среди производителей подакцизной продукции.

Об этом сказал министр агрополитики Виталий Коваль, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в государственный бюджет поступило 105,2 млрд грн, из которых 85,9 млрд грн (81,7%) от произведенной в Украине аграрной продукции.

Наибольшие категории поступлений:

табачные изделия - 71 млрд грн (на 16,6% больше, чем в 2023 году);

спиртные напитки - 8,75 млрд грн (+8,9%);

винодельческая продукция - 2,26 млрд грн (+20,3%);

пиво - 3,78 млрд грн (+5,1%);

спирт этиловый - 124 млн грн (на уровне 2023 года).

Кроме того, 29 млрд грн акцизного налога поступило с импортированной подакцизной аграрной продукции.

Напомним:

В сентябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 13,4 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных товаров.