Больше не изгой: Сирия возвращается в мировую экономику после 14 лет изоляции

Сирия полностью восстановит подключение к международной платежной системе SWIFT "в течение нескольких недель", что ознаменует возвращение страны в глобальную экономику после 14 лет войны и санкций, которые сделали ее изгоем на международной арене.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Возвращение к SWIFT - это первый весомый шаг в рамках либерализации сирийской экономики новым правительством. Это также сигнал о том, что новая власть действует быстро, чтобы привлечь международную торговлю и инвестиции после того, как в прошлом месяце США сняли санкции.

В интервью в Дамаске глава Центробанка Абдулкадер Хусрие очертил дорожную карту реформирования финансовой системы и монетарной политики страны, чтобы восстановить разрушенную экономику. Он стремится вернуть иностранные инвестиции, снять барьеры для торговли, стабилизировать валюту и реформировать банковский сектор.

"Мы стремимся усилить бренд страны как финансового хаба, учитывая ожидаемые прямые иностранные инвестиции в восстановление и инфраструктуру - это критически важно", - сказал Хусрие в комментарии для Financial Times. "Несмотря на значительный прогресс, впереди еще очень много работы".

Сирия была отрезана от глобальных рынков с 2011 года, когда тогдашний президент Башар Асад жестоко подавил народное восстание, переросшее в полномасштабную гражданскую войну. Когда в декабре прошлого года Асад был свергнут Ахмедом аш-Шараа и его союзом повстанцев, экономика страны находилась в состоянии свободного падения, а государственная казна была опустошена.

Многие эксперты сомневались, сможет ли вооруженная группировка без опыта государственного управления спасти страну. Но уже через несколько недель после прихода к власти новое руководство очертило реформы в духе свободного рынка вместо жестко контролируемой асадовской модели и заявило об открытости и прозрачности, чем начало завоевывать доверие иностранных инвесторов, которые сперва остерегались иметь дело с исламистами.

Временный президент аш-Шараа развивает этот импульс, заручившись широкой поддержкой мировых держав, заинтересованных в стабильности Сирии - несмотря на отдельные вспышки насилия, сопровождающие переходный период. В прошлом месяце он получил существенную политическую победу, когда президент США Дональд Трамп неожиданно снял санкции.

Впрочем, по словам Хусрие, который занял должность в апреле, этого пока недостаточно: "Нам нужна полная смена политики. Пока что мы видели лишь выдачу отдельных лицензий и выборочное снятие санкций. Реализация должна быть всеобъемлющей, а не фрагментарной".

Технократ и давний консультант, который в свое время помогал разрабатывать финансовое законодательство во времена Асада, Хусрие сейчас работает с Министерством финансов над "планом стабилизации на 6-12 месяцев". В него входят реформы банковского законодательства и Центробанка, а также обновление системы социальной защиты и финансирования жилья, чтобы поощрить инвестиции сирийской диаспоры.

Банковский сектор имеет ключевое значение для восстановления страны, ведь он фактически разрушен войной, финансовым кризисом в соседнем Ливане в 2019 году и пагубной политикой режима Асада.

Напомним:

Клан Асадов за полвека власти в Сирии мог "выкачать" из страны до 12 миллиардов долларов благодаря государственным монополиям, торговле наркотиками и частично реинвестициям.

В 2018-2019 годах центральный банк Сирии тайно переправил около 250 млн долл наличными в Москву самолетами.

Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта", 8 декабря завершилось захватом Дамаска - столицы страны.

Впоследствии США отменили давние санкции против Сирии, которые длились с 2004 года.