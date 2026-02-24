За чотири роки Україна отримала від Світового банку 66 мільярдів доларів

За чотири роки Україна отримала через механізми Світового банку понад 66 мільярдів доларів США, з яких майже 40 млрд доларів США – гранти.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Із лютого 2022 року Україна отримала через механізми Світового банку понад 66 млрд доларів США, з яких майже 40 млрд доларів США – гранти, що стали критично важливими для забезпечення фінансової та боргової стійкості держави.

Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що одним із ключових інструментів підтримки України залишається проект PEACE in Ukraine – найбільший інвестиційний проект в історії Банку, спрямований на безперервне фінансування критично важливих видатків бюджету.

Його загальний обсяг фінансування становить 51,7 млрд доларів США. Безпосередньо до державного бюджету України вже надійшло 49,5 млрд доларів США в рамках проекту.

Найближчим часом очікується додаткове фінансування, зокрема грантовий внесок Норвегії обсягом 200 млн доларів США, зазначено у повідомленні.

Марченко зустрівся із керівництвом Світового банку, зокрема, з керуючим директором банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде та віце-президентом у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

Зустріч відбулася в рамках візиту керівництва Світового банку до Києва для презентації звіту П'ятої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб України Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA5, що охоплює період із 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо:

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2025 року становить $588 млрд (понад 500 млрд євро) протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

Мінфін України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування від Японії та Канади на загальну суму у майже 691 млн доларів США. Проєкт PEACE in Ukraine реалізується з червня 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України.

Раніше рада директорів Світового банку ухвалила новий проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) на суму 432 млн доларів.