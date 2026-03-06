Уряд виділив 3 мільярди на розвиток науки: на що підуть кошти

Уряд ухвалив порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ і досліджень університетів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що ключовий критерій — результативність. Обсяг базового фінансування визначається за підсумками державної атестації.

"Загалом на розвиток науки спрямовуємо понад 3 млрд грн — за трьома основними напрямами: стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників, розвиток дослідницької інфраструктури і сучасне обладнання та інституційний розвиток", – поінформувала очільниця уряду.

За її словами, за результатами державної атестації 246 провідних наукових установ і закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Понад 50 тисяч науковців вперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ.

Найбільше фінансування отримають установи та університети у ключових наукових центрах країни — Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Сумах, де зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів, зазначила Свириденко.

