Розкрадання 2 мільярдів "Укрнафти": судитимуть фігуранта справи, який ховається в Австрії

Ексголову правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт" заочно судитимуть у справі про привласнення 2,2 млрд грн "Укрнафти".

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

БЕБ розслідує справу бізнесмена Ігоря Коломойського про розкрадання в "Укрнафті", в якій фігурує колишній голова правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт".

Слідство встановило, що було укладено 38 фіктивних договорів на виконання геолого-тематичних робіт на загальну суму майже 2,2 млрд грн.

Роботи фактично не виконувалися, а кошти були виведені в інтересах організаторів злочинної схеми, зокрема, Коломойського.

"Оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування на території Республіки Австрія, його було оголошено в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні БЕБ.

У липні 2025 року суд дозволив щодо нього заочне розслідування.

У судовому реєстрі повідомляється, що йдеться про 2013-2014 роки. Тоді головою правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт" був Володимир Кісель.

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