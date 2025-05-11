Суд наказав фірмі, яка належала дружині нардепа, повернути ПДВ за мастила для Міноборони

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "КСМ-Трейд" на користь Міністерства оборони України безпідставно набутий податок на додану вартість (ПДВ).

Про це свідчить рішення суду від 8 травня.

У листопаді 2022 року Міністерство оборони України замовило "КСМ-Трейд" мастильних засобів для техніки спеціального призначення за 2,6 млн грн. До цієї суми включили 434 тис грн ПДВ.

Міноборони перерахувало компанії 1,82 млн грн, у тому числі ПДВ - 303 тис грн.

Прокуратура вважає, що ПДВ в угоді включили безпідставно, тому звернулася до суду з позовом про повернення 303 тис грн.

Компанія заперечувала, стверджуючи, що товар не звільнявся від оподаткування податком на додану вартість.

Суд встановив що угода суперечить урядовій постанові, згідно з якою операції з постачання товарів (запасних частин, акумуляторних батарей, автомобільних шин, охолоджуючих рідин, комплектуючих, додаткового обладнання тощо), а також пально-мастильних матеріалів Збройним силам, Національній гвардії, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, іншим військовим формуванням, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою. А також суперечить положенням Податкового кодексу України.

В результаті суд стягнув з "КСМ-Трейд" суму безпідставно набутих коштів у розмірі 303 тис грн, суму інфляційних втрат - 48 тис грн, 3% річних - 18 тис грн.

"КСМ-Трейд" належить Ігорю Атрощенку, Володимиру Атрощенку, Ігорю Гуцану та Аллі Сухан. Раніше співзасновницею також була Тетяна Бушай (до липня 2023 року) – дружина нардепа від партії "Слуга народу" Олега Семінського. Фірма є засновником виробника мастила ТОВ "КСМ Протек" разом із Гуцаном та Володимиром Атрощенком. Бенефіціаром останнього до вересня 2023 року була вказана Бушай.

Нагадаємо:

Північний апеляційний господарський суд 10 березня задовольнив апеляційну скаргу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на рішення Господарського суду міста Києва, за яким воно мало сплатити компанії "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş." (Туреччина) 1,09 млрд грн.