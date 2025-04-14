Апеляція вирішила, що Держвідновленню не треба платити мільярд "Онуру"

Північний апеляційний господарський суд 10 березня задовольнив апеляційну скаргу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на рішення Господарського суду міста Києва, за яким воно мало сплатити компанії "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş." (Туреччина) 1,09 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на постанову суду.

Судовий спір стосувався ремонту кількох ділянок траси М-05 Київ – Одеса. Укравтодор у січні 2020 року замовив його компанії "Onur" за результатом тендеру, що проводився поза системою "Прозорро". Оскільки цей ремонт фінансувався за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Onur" тоді виграв торги з ціною 65 млн євро, однак через півроку ЄБРР повідомив Мінфіну про призупинення фінансування контракту до завершення розслідування щодо порушень умов проведеного тендеру. Йшлось про фальсифікацію торгів.

Відтак у жовтні 2020 року ЄБРР і в лютому 2021 року Європейський інвестиційний банк скасували фінансування контракту. На той момент Onur» виконав частину робіт на 11 млн євро і подав до суду щодо стягнення цих коштів з Укравтодору.

Як раніше повідомлялося, у вересні 2021 року Госпсуд міста Києва задовольнив позов "Onur", а в грудні 2021 року Укравтодор заплатив представництву компанії "Онур таахут" 347,51 млн грн у якості добровільного виконання рішення суду першої інстанції.

У грудні 2022 року "Onur" розірвав контракт, а в липні 2023 року видав кінцевий платіжний сертифікат на 21,25 млн євро і 172,45 млн грн податку на додану вартість. Компанія в березні 2024 року пішла до суду, щоб стягнути ці кошти з Держвідновлення. Останнє наполягало, що не має підстав для оплати через відсутність фінансування, про яку було відомо підряднику.

У червні 2024 року Госпсуд міста Києва задовольнив позов Onur" і призначив стягнути із Держвідновлення 1,09 млрд грн.

Держвідновлення подало апеляційну скаргу. У березні 2025 року Північний апеляційний госпсуд задовольнив її, скасував рішення першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволені позову "Onur".

Колегія суддів пояснила це тим, що позивач не навів і не довів належними та допустимими доказами наявності підстав для стягнення з відповідача заявленої до стягнення суми боргу з ПДВ. На думку апеляції, перша інстанція прийняла рішення на підставі неналежних доказів.

Нагадаємо:

Турецька компанія Onur стала єдиним учасником тендеру на протиаварійний ремонт мосту Метро в Києві.