Суд приказал фирме, которая принадлежала жене нардепа, вернуть НДС за масла для Минобороны

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "КСМ-Трейд" в пользу Министерства обороны Украины безосновательно приобретенный налог на добавленную стоимость (НДС).

Об этом свидетельствует решение суда от 8 мая.

В ноябре 2022 года Министерство обороны Украины заказало "КСМ-Трейд" смазочных средств для техники специального назначения за 2,6 млн грн. В эту сумму включили 434 тыс грн НДС.

Минобороны перечислило компании 1,82 млн грн, в том числе НДС - 303 тыс грн.

Прокуратура считает, что НДС в сделке включили безосновательно, поэтому обратилась в суд с иском о возврате 303 тыс грн.

Компания возражала, утверждая, что товар не освобождался от обложения налогом на добавленную стоимость.

Суд установил, что соглашение противоречит правительственному постановлению, согласно которому операции по поставке товаров (запасных частей, аккумуляторных батарей, автомобильных шин, охлаждающих жидкостей, комплектующих, дополнительного оборудования и т.д.), а также горюче-смазочных материалов Вооруженным силам, Национальной гвардии, Службе безопасности, Службе внешней разведки, другим военным формированиям, содержащимся за счет средств государственного бюджета, облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. А также противоречит положениям Налогового кодекса Украины.

В результате суд взыскал с "КСМ-Трейд" сумму безосновательно приобретенных средств в размере 303 тыс грн, сумму инфляционных потерь - 48 тыс грн, 3% годовых - 18 тыс грн.

"КСМ-Трейд" принадлежит Игорю Атрощенко, Владимиру Атрощенко, Игорю Гуцану и Алле Сухан. Ранее соучредителем также была Татьяна Бушай (до июля 2023 года) - жена нардепа от партии "Слуга народа" Олега Семинского. Фирма является учредителем производителя масла ООО "КСМ Протек" вместе с Гуцаном и Владимиром Атрощенко. Бенефициаром последнего до сентября 2023 года была указана Бушай.

Напомним:

Северный апелляционный хозяйственный суд 10 марта удовлетворил апелляционную жалобу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на решение Хозяйственного суда города Киева, по которому оно должно было уплатить компании "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş." (Турция) 1,09 млрд грн.