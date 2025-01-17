Столиця продовжила фінансування програми "Турбота. Назустріч киянам": хто і скільки отримуватиме

Особи з інвалідністю, діти-сироти та інші окремі категорії громадян у 2025 році отримуватимуть щомісячну матеріальну допомогу з міського бюджету столиці за програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда з посиланням на відповідне розпорядження Київського міського голови

"Торік таку допомогу отримували понад 33 тисячі киян, на що з бюджету спрямували майже 771 мільйон гривень. Нагадаю, що отримуватимуть їх і внутрішньо переміщені особи з визначених категорій, які перебувають на обліку в органах соціального захисту Києва", – розповіла Марина Хонда.

За її інформацією, щомісячну матеріальну допомогу в розмірі 2500 грн отримуватимуть:

діти з інвалідністю підгрупи А;

діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу;

діти-сироти;

особи з інвалідністю І групи підгрупи А, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особи з інвалідністю I групи підгрупи А – одержувачі державної соціальної допомоги.

У розмірі 2000 грн:

діти з інвалідністю;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

особи з інвалідністю I групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особи з інвалідністю I групи – одержувачі державної соціальної допомоги;

особи, які є, зокрема, одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі a6o хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, паліативної допомоги, та яким не встановлено інвалідність.

У розмірі 1200 грн:

особи з інвалідністю II групи – одержувачі державної соціальної допомоги.

Нагадаємо:

Київрада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік на рівні понад 90 млрд грн. "Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці", - заявив міський голова Києва Віталій Кличко.