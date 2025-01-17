Столица продлила финансирование программы "Забота. Навстречу киевлянам": кто и сколько будет получать

Лица с инвалидностью, дети-сироты и другие отдельные категории граждан в 2025 году будут получать ежемесячную материальную помощь из городского бюджета столицы по программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда со ссылкой на соответствующее распоряжение Киевского городского головы

"В прошлом году такую помощь получали более 33 тысяч киевлян, на что из бюджета направили почти 771 миллион гривен. Напомню, что будут получать их и внутренне перемещенные лица из определенных категорий, состоящих на учете в органах социальной защиты Киева", - рассказала Марина Хонда.

По ее информации, ежемесячную материальную помощь в размере 2500 грн будут получать:

дети с инвалидностью подгруппы А;

дети с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство или которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа;

дети-сироты;

лица с инвалидностью І группы подгруппы А, размер пенсии которых не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А - получатели государственной социальной помощи.

В размере 2000 грн:

дети с инвалидностью;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

лица с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы - получатели государственной социальной помощи;

лица, которые являются, в частности, получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые a6o хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи, и которым не установлена инвалидность.

В размере 1200 грн:

лица с инвалидностью II группы - получатели государственной социальной помощи.

Напомним:

Киевсовет принял бюджет Киева на 2025 год на уровне более 90 млрд грн. "Бюджет сбалансированный. Важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и военным помогать, и обеспечивать жизнедеятельность столицы", - заявил городской голова Киева Виталий Кличко.