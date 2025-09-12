США скликає G7 для обговорення економічного тиску на РФ

Міністерство фінансів США закликало союзників з "Групи семи" та Європейського Союзу ввести "значні мита" на товари з Китаю та Індії, щоб зупинити їхні закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Мінфін США також скликало фінансову зустріч G7 для обговорення заходів щодо посилення тиску на Москву з метою припинення війни в Україні.

"Купівля російської нафти Китаєм та Індією фінансує військову машину Путіна та продовжує безглузде вбивство українського народу", – заявив представник Міністерства фінансів США в електронному листі до Reuters.

Він додав, що на початку цього тижня Мінфін США дав зрозуміти ЄС, що якщо вони серйозно налаштовані припинити війну у своєму регіоні, вони повинні приєднатися до нас і ввести значні мита, які будуть скасовані в день закінчення війни.

"Адміністрація президента Трампа, що прагне миру і процвітання, готова до цього, і наші партнери з G7 повинні приєднатися до нас", – додав представник.

Нагадаємо:

Цього тижня президент США закликав ЄС встановити мита до 100% на Китай та Індію, а тепер розширює цю ідею на партнерів по G7.