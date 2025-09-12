США закликають G7 до мит проти Китаю та Індії через нафту РФ

Сполучені Штати планують тиснути на країни "Великої сімки", щоб ті запровадили різко підвищені мита для Китаю та Індії за їхні закупівлі російської нафти. Мета – змусити Москву сісти за стіл мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

У п’ятницю міністри фінансів G7 обговорять пропозицію США під час відеоконференції. Ініціатива є частиною нових заходів адміністрації Дональда Трампа, яка прагне просунути мирну угоду в Україні.

Цього тижня президент США закликав ЄС встановити мита до 100% на Китай та Індію, а тепер розширює цю ідею на партнерів по G7.

"Закупівлі російської нафти Китаєм і Індією фінансують військову машину Путіна та продовжують безглузде вбивство українців", – заявив представник Мінфіну США.

Він наголосив, що мита будуть скасовані в день завершення війни. Точні цифри не названо, але джерела повідомили про рівень у 50–100%.

Минулого місяця США вже підвищили мита на індійський імпорт до 50% через закупівлі російської нафти. У квітні Трамп різко збільшив мита на китайські товари, але в травні зменшив їх після ринкового обурення.

В ЄС розуміють, що введення таких високих мит на двох ключових торговельних партнерів буде складним через можливу економічну шкоду та ризик відповідних заходів з боку Китаю. Блок водночас прагне укласти торговельну угоду з Індією найближчими тижнями.

Європейські чиновники натомість пропонують інші способи тиску: посилити санкції проти російських енергокомпаній і прискорити крайній термін (раніше встановлений на 2027 рік) повної відмови від закупівлі російської нафти та газу. Для цього, за їхніми словами, Трамп має натиснути на Угорщину та Словаччину, які раніше блокували жорсткіші санкції.

Нагадаємо:

Європейський Союз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року, заявив у четвер єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен.