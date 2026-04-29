США нададуть 100 мільйонів доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС після атаки РФ

США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Під час Міжнародної Чорнобильської конференції ми говорили з партнерами про фінансові потреби на відновлення конфайнмента. На сьогодні це близько 500 млн євро", – зазначив він.

У 2025 році Україна спрямувала 2,66 млрд грн на управління зоною відчуження, включаючи підтримку в безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття" (саркофагу), поводження з радіоактивними відходами, екологічні заходи та інші супутні витрати.

"Greenpeace Україна" заявляла, що саркофаг на Чорнобильській АЕС слід якнайшвидше демонтувати, однак через пошкодження внаслідок російського удару захисної споруди це наразі неможливо, при чому ризик обвалу саркофага зростає.

Натомість на Чорнобильській АЕС заявили, що після атаки дрона у лютому 2025 року по Новому безпечному конфайнменту ризик неконтрольованого виходу радіоактивних речовин наразі оцінюється як мінімальний.