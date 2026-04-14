У ЧАЕС оцінили ризик виходу радіації після останнього удару дрона

На Чорнобильській АЕС заявили, що після атаки дрона у лютому 2025 року по Новому безпечному конфайнменту ризик неконтрольованого виходу радіоактивних речовин наразі оцінюється як мінімальний.

Про це повідомила пресслужба ДСП ЧАЕС.

У підприємстві пояснили, що після влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та гасіння пожежі арка НБК втратила властивість повної герметичності. Водночас захисна оболонка, за даними ЧАЕС, і далі частково виконує свою головну функцію — ізолює зруйнований енергоблок від навколишнього середовища.

Станом на зараз на об'єкті тривають роботи з відновлення герметичності. На станції наголошують, що виходу радіоактивних речовин за межі НБК понад рівні, встановлені нормами та експлуатаційною документацією, не зафіксовано, а сам об'єкт перебуває у контрольованому стані.

Також у ЧАЕС зазначили, що пошкоджень несучих конструкцій об'єкта "Укриття" та Нового безпечного конфайнменту після удару дрона і ліквідації пожежі не виявили. За умови штатної роботи всіх систем і відсутності нових зовнішніх впливів ризики залишаються мінімальними.

Саркофаг на Чорнобильській АЕС слід якнайшвидше демонтувати, однак через пошкодження внаслідок російського удару захисної споруди це наразі неможливо, при чому ризик обвалу саркофага зростає.

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Купол вартістю 2,5 мільярда доларів був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації та забезпечити подальший демонтаж залишків реактора.