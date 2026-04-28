В Україні порахували, скільки щорічно витрачають на Чорнобильську зону

В Україні порахували, скільки витрачають на Чорнобильську зону

У 2025 році Україна спрямувала 2,66 млрд грн на управління зоною відчуження, включаючи підтримку в безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття" (саркофагу), поводження з радіоактивними відходами, екологічні заходи та інші супутні витрати.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group із посиланням на дані Energy Map.

Це на 15% більше порівняно з 2024 роком (2,31 млрд грн). Водночас у доларовому еквіваленті витрати зросли менш відчутно (+11% до 63,8 млн дол.), що пояснюється валютними коливаннями.

Згідно з уточненим планом, на 2025 рік було передбачено 2,8 млрд грн, із яких фактично використано 2,66 млрд грн. Таким чином, рівень виконання бюджету становив близько 95%, що є вищим показником, ніж у 2024 році (92%).

Найбільшу частку видатків – 1,52 млрд грн, або 57,1% – спрямовано на підтримку у безпечному стані енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття" (саркофагу) та заходи зі зняття станції з експлуатації. Ця категорія залишається ключовою, оскільки включає критично важливі роботи з ядерної та радіаційної безпеки.

На поводження з радіоактивними відходами, включаючи експлуатацію та розвиток комплексу "Вектор" (ДП в Чорнобильській зоні відчуження, що займається переробленням, дезактивацією та довгостроковим захованням радіоактивних відходів), спрямовано 0,53 млрд грн, або 20,1% загальних витрат.

Водночас цей напрям залишився недофінансованим відносно плану (виконання – близько 80%).

Витрати на підтримку екологічно безпечного стану у зоні відчуження становили 0,52 млрд грн (19,7% загальних витрат).

Інші витрати, зокрема на управління, радіологічний захист населення та збереження етнокультурної спадщини, сумарно становили близько 0,09 млрд грн (3,1%).

У 2018-2022 роках витрати на управління зоною відчуження демонструють хвилеподібну динаміку в межах 2,04-2,36 млрд грн. Починаючи з 2023 року, фінансування поступово зростає:

2023 рік – 2,11 млрд грн

2024 рік – 2,31 млрд грн

2025 рік – 2,66 млрд грн

План на 2026 рік передбачає подальше зростання – до понад 3 млрд грн.

У лютому 2025 року саркофаг Чорнобильської АЕС зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського ударного безпілотника. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, вартість відновлення може становити близько 500 млн євро.