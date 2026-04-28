В Україні порахували, скільки щорічно витрачають на Чорнобильську зону

Віктор Волокіта — 28 квітня, 15:06
У 2025 році Україна спрямувала 2,66 млрд грн на управління зоною відчуження, включаючи підтримку в безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття" (саркофагу), поводження з радіоактивними відходами, екологічні заходи та інші супутні витрати.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group із посиланням на дані Energy Map.

Це на 15% більше порівняно з 2024 роком (2,31 млрд грн). Водночас у доларовому еквіваленті витрати зросли менш відчутно (+11% до 63,8 млн дол.), що пояснюється валютними коливаннями.

Згідно з уточненим планом, на 2025 рік було передбачено 2,8 млрд грн, із яких фактично використано 2,66 млрд грн. Таким чином, рівень виконання бюджету становив близько 95%, що є вищим показником, ніж у 2024 році (92%).

Найбільшу частку видатків – 1,52 млрд грн, або 57,1% – спрямовано на підтримку у безпечному стані енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття" (саркофагу) та заходи зі зняття станції з експлуатації. Ця категорія залишається ключовою, оскільки включає критично важливі роботи з ядерної та радіаційної безпеки.

На поводження з радіоактивними відходами, включаючи експлуатацію та розвиток комплексу "Вектор" (ДП в Чорнобильській зоні відчуження, що займається переробленням, дезактивацією та довгостроковим захованням радіоактивних відходів), спрямовано 0,53 млрд грн, або 20,1% загальних витрат.

Водночас цей напрям залишився недофінансованим відносно плану (виконання – близько 80%).

Витрати на підтримку екологічно безпечного стану у зоні відчуження становили 0,52 млрд грн (19,7% загальних витрат).

Інші витрати, зокрема на управління, радіологічний захист населення та збереження етнокультурної спадщини, сумарно становили близько 0,09 млрд грн (3,1%).

У 2018-2022 роках витрати на управління зоною відчуження демонструють хвилеподібну динаміку в межах 2,04-2,36 млрд грн. Починаючи з 2023 року, фінансування поступово зростає:

  • 2023 рік – 2,11 млрд грн
  • 2024 рік – 2,31 млрд грн
  • 2025 рік – 2,66 млрд грн

План на 2026 рік передбачає подальше зростання – до понад 3 млрд грн.

У лютому 2025 року саркофаг Чорнобильської АЕС зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського ударного безпілотника. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, вартість відновлення може становити близько 500 млн євро.

Передачу Україні резервного енергообладнання Естонії можна прискорити – Шмигаль
У низці областей є знеструмлення внаслідок обстрілів та негоди

Останні новини