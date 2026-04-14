"Greenpeace Україна" попереджає про ризик обвалу саркофага на ЧАЕС

Саркофаг на Чорнобильській АЕС слід якнайшвидше демонтувати, однак через пошкодження внаслідок російського удару захисної споруди це наразі неможливо, при чому ризик обвалу саркофага зростає.

Про це заявляє "Greenpeace Україна", пише "Радіо Свобода".

Війна Росії проти України становить пряму загрозу міжнародним зусиллям із ліквідації серйозних пошкоджень Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС, говориться у звіті "Greenpeace Україна".

"Пошкодження було спричинене атакою російського дрона у лютому 2025 року. Усередині НБК знаходяться руїни реактора №4 та саркофаг. Саркофаг підлягає якнайшвидшому демонтажу, однак через пошкодження НБК це наразі неможливо", – говориться у звіті.

Без термінового ремонту конфайнменту ризик обвалу саркофага суттєво зростає, стверджує Ерік Шміеман – інженер, який багато років працював на Чорнобильській АЕС і брав участь у проєктуванні та будівництві НБК.

Старший ядерний спеціаліст "Greenpeace Україна" Шон Берні вказує, що "удар російського дрона підвищив ризик обвалу саркофага ще до його безпечного демонтажу.

Цей злочин має бути покараний, включно з максимальними санкціями проти "Росатома", який незаконно контролює Запорізьку АЕС, говорить він.

Міжнародна організація заявляє, що спроби запровадити жорсткі міжнародні санкції проти "Росатома" блокуються, зокрема Угорщиною та Францією, і мільярди євро за контрактами з цією корпорацією продовжують фінансувати війну проти України.

Наприкінці березня 2026 року міністри закордонних справ країн "Групи семи" в Парижі обговорили масштабні зусилля з відновлення захисного укриття на Чорнобильській атомній електростанції в Україні. Вартість цих робіт оцінюється приблизно в 575 мільйонів доларів.

Центральним питанням порядку денного нині є ремонт масивного захисного купола, що закриває зруйнований реактор Чорнобильської атомної електростанції. У 2025 році в купол поцілив дрон.

Україна заявила, що удару завдав російський дрон із фугасною боєголовкою. Кремль заперечив ці звинувачення, заявивши, що Київ нібито зробив це, щоб зірвати мирні переговори, які тривали на той час.

Пошкодження купола, хоча й фізично обмежені, мають величезні фінансові та безпекові наслідки.

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Купол вартістю 2,5 мільярда доларів був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації та забезпечити подальший демонтаж залишків реактора.

Асамблея донорів Рахунку міжнародного співробітництва спрямує 30 млн євро на початкові роботи з відновлення нового безпечного конфайменту (арки НБК) на Чорнобильській АЕС, пошкодженого росіянами у 2025 році.

Як писала The Guardian, ремонт пошкодженої внаслідок атаки російського дрона захисної споруди (арки), яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме щонайменше 25 млн євро.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, повний ремонт коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може й зрости до сотень мільйонів.

Міністерство фінансів України у 2025 році повідомляло, що відновлення захисного укриття над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС може коштувати понад 100 млн євро. Водночас нещодавно в МВС заявили, що на ремонт саркофагу ЧАЕС треба 500 млн євро.