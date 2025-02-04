Утримання одного депутата обходиться бюджету у 2,28 мільйона на рік

У 2025 році загальна норма витрат на одного народного депутата становить 2,28 млн грн. Більша частина цих грошей передбачена для зарплат помічників-консультантів.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Найменше з цієї суми йде на компенсації витрат на організацію зустрічей з виборцями – 670 грн за рік.

Суттєва частина витрат – компенсація за оренду житла. На рік депутату можуть виділити 237 тис. грн (650 грн на добу).

Скільки коштів парламент може витратити на одного нардепа у 2025 році?

ЕП підрахувала, що за 2024 рік на компенсації для депутатів з державного бюджету виділили майже 26,4 млн грн. Найбільше коштів вони отримали в грудні – понад 4,7 млн грн. Правом на компенсацію скористалися 113 парламентарів. У середньому кожен народний обранець отримав майже 40 тис. грн.

Більшість депутатів отримали ці кошти за грудень та листопад, дехто – за довший період.

Більшість народних депутатів, які отримали кошти за оренду житла в грудні, належать до фракції "Слуга народу", таких було 85. Також компенсації отримали по п’ятеро обранців з "Європейської солідарності", "Голосу" та "Довіри" і два члени депутатської групи "Платформа за життя та мир".

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