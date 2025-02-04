Содержание одного депутата обходится бюджету в 2,28 миллиона в год

В 2025 году общая норма расходов на одного народного депутата составляет 2,28 млн грн. Большая часть этих денег предусмотрена для зарплат помощников-консультантов.

Об этом говорится в материале ЭП.

Меньше всего из этой суммы идет на компенсации расходов на организацию встреч с избирателями - 670 грн за год.

Существенная часть расходов - компенсация за аренду жилья. На год депутату могут выделить 237 тыс. грн (650 грн в сутки).

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ЕП подсчитала, что за 2024 год на компенсации для депутатов из государственного бюджета выделили почти 26,4 млн грн. Больше всего средств они получили в декабре - более 4,7 млн грн. Правом на компенсацию воспользовались 113 парламентариев. В среднем каждый народный избранник получил почти 40 тыс. грн.

Большинство депутатов получили эти средства за декабрь и ноябрь, некоторые - за более долгий период.

Большинство народных депутатов, которые получили средства за аренду жилья в декабре, принадлежат к фракции "Слуга народа", таких было 85. Также компенсации получили по пятеро избранников из "Европейской солидарности", "Голоса" и "Довиры" и два члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".

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