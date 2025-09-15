В Україні поменшало справ про шахрайство: скільки їх доходить до суду

З січня по серпень в Україні було зафіксовано 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства. Це у 1,5 раза менше, ніж за такий самий період торік. Водночас це все одно у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної.

Про це повідомляє Опедатабот.

Згідно з дослідженням, пік шахрайства припав на 2023 рік: тоді відкрили рекордні 82 тисячі проваджень. У середньому, у той рік відкривалося по 7 тисяч справ щомісяця, а з травня по серпень — понад 8 тисяч.

З того часу кількість нових справ поступово зменшується. Цьогоріч фіксується близько 4,5 тисяч нових проваджень на місяць.

Як йдеться в дослідженні, не всі справи доходять до суду. Так, у 9 тисячах проваджень цьогоріч вручили підозру, а до суду направили 7,6 тисяч — 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022–2023 роках — лише 18%.

Найбільше звернень щодо шахрайства цьогоріч у столиці — 4 882 справи. Наслідує Дніпропетровщина — 3 511 проваджень та Харківщина — 2 671. Найменше всього проваджень, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ, зазначається в аналітиці.

Нагадаємо:

Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше.