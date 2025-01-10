В Україні поменшало справ про шахрайство: їх стали краще розкривати

Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Офісу генерального прокурора.

Водночас, як йдеться в повідомленні, це у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Зазначається, що протягом року справ про шахрайство поменшало у 2,4 раза. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тисяч таких проваджень на місяць, то в грудні – лише 3,3 тисячі.

Крім того, розкривати подібні справи стали краще: торік до суду дійшло 15 607 таких справ. Це 24% від загальної кількості відкритих у 2024-му справ.

До порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.

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