Мінекономіки повідомило, скільки українців щомісяця отримують "Національний кешбек"

В Мінекономіки розповіли, скільки українців щомісяця отримують “Національний кешбек”

Близько 4,4 млн українців щомісяця отримують виплати за програмою "Національний кешбек", загальна сума виплат станом на кінець березня сягнула 6,7 млрд грн.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

"У програмі зареєстровано 1984 виробники та 1194 продавці", - сказав Кіндратів.

За його словами, майже 75% отриманого кешбеку від держави люди спрямовують на оплату комунальних послуг. Крім того, кешбек спрямовують на витрати на ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги та благодійність

Кіндратів зауважив, що загальна кількість товарних позицій, на які можна отримати кешбек, перевищує 400 тисяч.

При цьому найбільш широко представлені харчова та легка промисловість, виробники побутової хімії, косметики, фармацевтичної продукції, товарів для дому та канцелярії.

13 березня Кабмін виділив додаткові 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".