1,2 тисячі українських сімей скористалися програмами "єОселя": які регіони в лідерах

Регіональними програмами компенсацій у межах державної програми доступної іпотеки "єОселя" скористалися 1,2 тис. позичальників, найбільше - у Львівській області.

Про це повідомила пресслужба "Укрфінжитло".

"Найбільша кількість позичальників, які отримали допомогу у межах регіональних програм компенсацій, — у Львівській області. Лвівська ОВА допомогла 502 позичальникам "єОселі". 423 учасникам програми — Одеська ОВА та 98 — Чернівецька ОВА", – зазначається у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що кожен регіон, що долучився до ініціативи, обрав власний формат допомоги з купівлею житла – від компенсації частини відсоткової ставки до компенсації частини першого внеску окремим категоріям позичальників.

На сьогодні функціонує 11 таких програм регіональної підтримки учасників "єОселі".

Так, у Тернополі та Миколаївській області пропонують часткове покриття першого внеску для окремих категорій позичальників, у Полтавській, Сумській, Харківській, Закарпатській, Одеській, Львівській, Чернівецькій областях та Кривому Розі – компенсують 3% річних для різних категорій учасників.

Крім того, міська рада Сіверськодонецька відшкодовує до 50% першого внеску внутрішньо переміщеним особам-мешканцям Севєродонецької міської територіальної громади.

Нагадаємо:

В Україні у межах програми "єОселя" з 10 вересня 2025 року почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.