Держава компенсуватиме витрати на розміщення евакуйованих ВПО

Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення", – написала вона в Telegram.

За її словами, компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Свириденко зазначила, що подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа.

Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи.

Міністерство розвитку громад та територій України разом із Маріупольською міською радою запустили новий житловий проєкт для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя - будівництво повноцінного кварталу в Білій Церкві.

Кабінет міністрів виділив майже 1,2 млрд грн на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя.