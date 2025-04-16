В Україні громади закупили цьогоріч 110 шкільних автобусів вітчизняного виробництва
Від початку року через Prozorro Market громади закупили 110 нових шкільних автобусів українського виробництва. Частину транспорту придбали для заміни знищеного внаслідок війни.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
Зазначається, що автобуси виготовляються в Україні, на заводах у Чернігові, Черкасах, Луцьку та Запоріжжі, а до виробничого ланцюга залучено понад 200 українських компаній.
За даними Мінекономіки, лідером за кількістю закупівель з початку року стала Івано-Франківська область — тут придбали 40 автобусів. Регіон уже використав понад 85% субвенції, виділеної Урядом на 2025 рік.
Також нові автобуси отримають:
- Львівська область — 30 автобусів;
- Миколаївська область — 12 автобусів;
- Волинська область — 12 автобусів;
- Хмельницька область — 10 автобусів;
- Кіровоградська область — 5 автобусів;
- Черкаська область — 1 автобус.
Згідно з умовами програми, держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, а решту витрат компенсують місцеві бюджети. Загалом цього року планується придбати близько 600 автобусів.
Як зазначили у відомстві, програма реалізується вже третій рік поспіль. За цей період через Prozorro Market громади закупили понад 1000 шкільних автобусів на суму понад 3 млрд грн.
Нагадаємо:
Наприкінці січня Кабінет міністрів виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити знищений внаслідок війни.