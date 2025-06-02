Аналітики підрахували, за скільки років в Україні можна назбирати на квартиру

Щоб придбати власну однокімнатну квартиру на вторинному ринку в обласних центрах українцям необхідно працювати в середньому 5-7 років, відкладаючи усю зарплату.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Згідно з аналітикою, найдоступнішими для купівлі будуть квартири у прифронтових містах: Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах.

"Через триваючі бойові дії та постійні обстріли ціни на ринку нерухомості тут залишаються найнижчими в Україні. Так, в нинішніх умовах, щоб відкласти на квартиру в Херсоні знадобиться менше 2 років", – зазначають експерти.

Водночас найменш доступне житло — у Києві, де шлях до однокімнатної розтягується майже на 10 років. Крім цього, довше збирати на власне помешкання доведеться у Львові та Вінниці.

У таких містах як Дніпро та Харків, де до повномасштабного вторгнення був розвинений ринок нерухомості, для купівлі однокімнатної квартири необхідно відкладати зарплату протягом менш як 4 роки.

Разом з тим в Ужгороді, який є найдорожчим містом за вартістю оренди однокімнатної квартири, потрібно 6 років накопичувати кошти з місцевою зарплатнею.

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Нагадаємо:

Протягом року найбільший скачок ціни у відсотковому значенні на оренду однокімнатної квартири відбувся у Шевченківському районі Києва – +33% до 24 тис. грн.