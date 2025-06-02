Аналитики подсчитали, за сколько лет в Украине можно насобирать на квартиру
Чтобы приобрести собственную однокомнатную квартиру на вторичном рынке в областных центрах украинцам необходимо работать в среднем 5-7 лет, откладывая всю зарплату.
Об этом говорится в исследовании OLX Недвижимость.
Согласно аналитике,самыми доступными для покупки будут квартиры в прифронтовых городах: Херсоне, Запорожье, Николаеве и Сумах.
"Из-за продолжающихся боевых действий и постоянных обстрелов цены на рынке недвижимости здесь остаются самыми низкими в Украине. Так, в нынешних условиях, чтобы отложить на квартиру в Херсоне понадобится менее 2 лет", - отмечают эксперты.
В то же время наименее доступное жилье - в Киеве, где путь к однокомнатной растягивается почти на 10 лет. Кроме этого, дольше собирать на собственное жилье придется во Львове и Виннице.
В таких городах как Днепр и Харьков, где до полномасштабного вторжения был развит рынок недвижимости, для покупки однокомнатной квартиры необходимо откладывать зарплату в течение менее 4 лет.
Вместе с тем в Ужгороде, который является самым дорогим городом по стоимости аренды однокомнатной квартиры, нужно 6 лет накапливать средства с местной зарплатой.
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Третий лишний? Нужны ли риелторы по недвижимости
Напомним:
В течение года наибольший скачок цены в процентном значении на аренду однокомнатной квартиры состоялся в Шевченковском районе Киева - +33% до 24 тыс. грн.