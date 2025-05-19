Попит знижується, ціни ростуть: як змінилась вартість оренди житла в Києві

Протягом року найбільший скачок ціни у відсотковому значенні на оренду однокімнатної квартири відбувся у Шевченківському районі Києва – +33% до 24 тис. грн.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Як свідчать дані, вагомо зросла орендна плата у таких районах:

Голосіївський – +37% до 19 тис. гривень;

Святошинський – +30% до 13 тис. гривень;

Печерський – +25% до 37,3 тис. гривень;

Подільський – +21% до 17 тис. гривень.

Згідно з дослідженням, у Дніпровському районі відбувся ріс медіанної ціни оренди на 18% до 13 тисяч гривень. На 15% збільшилась вартість у Дарницькому та Соломʼянському районах (теж до 13 тисяч гривень). На 12% – відбулось збільшення у Деснянському (до 9 тисяч гривень) та Дніпровському районах (до 13 тисяч грн).

Як зазначають експерти, в передмісті Києва також за останній рік відбувся ріст цін на оренду.

Найбільш вагомо у Вишневому – на 33% до 12 тисяч гривень. +25% додали в ціні на оренду однокімнатні квартири у Бучі та Вишгороді – до 10 тисяч гривень. На 20% вартість зросла в Ірпені, Крюківщині та Петропавлівській Борщагівці (до 12 тисяч гривень).

Водночас кількість відгуків на оголошення про оренду 1-кімнатного житла зменшилась майже у всіх районах Києва. Винятки — Подільський район (+15%) та Дарницький (+3%), повідомляють аналітики.

За їхніми даними, найбільш разюче падіння за кількістю відгуків на оголошення про оренду однокімнатної квартири в Києві відбулось за рік у таких районах:

Печерський -42%;

Дніпровський -28%;

Оболонський -20%;

Святошинський та Соломʼянський -19%.

У передмісті Києва, за виключенням Бучі та Вишгорода де кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду зросла на 34% та 8% відповідно, значне падіння відбулось у:

Петропавлівській Борщагівці -45%;

Броварах -33%;

Крюківщині -22%;

Софіївській Борщагівці -17%.

"Зниження активності користувачів може свідчити про перенасичення ринку або завищені очікування власників квартир щодо вартості. Водночас передмістя з хорошою інфраструктурою та має потенціал "перетягувати" орендарів, пропонуючи нижчу вартість та новіше житло", – підсумували експерти.

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